DIE FOLGENDEN AKTIEN WERDEN MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:

THE FOLLOWING SHARES ARE RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN



AUSTRALIAN MINES LTD MJH AU000000AUZ8

CAPE LAMBERT RES LTD HM5 AU000000CFE0