FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EEP XETR LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.650 EUR

CWW XETR AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. 1.437 EUR

NVD XETR US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.132 EUR

CVC1 XETR PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.329 EUR

IM2A XETR LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.820 EUR

RIOA XETR US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 1.184 EUR

GS7A XETR US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.542 EUR