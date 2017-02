Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Francotyp-Postalia -0,96% auf 5,348, davor 6 Tage im Plus (10,84% Zuwachs von 4,87 auf 5,4), Goldbarren (1oz, philoro) -0,23% auf 1192,1, davor 5 Tage im Plus (1,26% Zuwachs von 1179,9 auf 1194,8), S&T -1,88% auf 9,58, davor 5 Tage im Plus (10,5% Zuwachs von 8,84 auf 9,76), Gold Krugerrand 1/1 -0,23% auf 1201,2, davor 5 Tage im Plus (1,3% Zuwachs von 1188,6 auf 1204), Lufthansa -0,3% auf 13,46, davor 5 Tage im Plus (7,1% Zuwachs von 12,61 auf 13,5), Gold Känguru 1/1 -0,23% auf 1198,8, davor 5 Tage im Plus (1,29% Zuwachs von 1186,3 auf 1201,6), Goldbarren (250g, philoro) -0,23% auf 9427, davor 5 Tage im Plus (1,29% Zuwachs von 9329 auf 9449), Goldbarren (100g, philoro) -0,21% auf 3789, davor 5 Tage im Plus (1,25% Zuwachs von 3750 auf 3797), O2...

