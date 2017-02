Tagesgewinner war am Montag FACC mit 3,38% auf 6,64 (175% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,88%) vor bet-at-home.com mit 3,20% auf 106,50 (153% Vol.; 1W 6,94%) und Manz mit 3,00% auf 40,35 (82% Vol.; 1W 3,22%). Die Tagesverlierer: Polytec mit -1,90% auf 13,44 (63% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,93%), Uniqa mit -1,60% auf 7,38 (113% Vol.; 1W -2,69%), CA Immo mit -1,17% auf 19,07 (72% Vol.; 1W 1,46%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (19588,47 Mio.), Glencore (18011,99) und Apple (5718,84). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei NetEase (210%), JinkoSolar (195%) und FACC (175%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AMS mit 33,18%, die beste ytd ist AMS mit 52,08%. Am...

