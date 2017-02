MorphoSys-Tochter Lanthio Pharma startet klinische Entwicklung mit dem Lanthipeptid MOR107

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Studie MorphoSys-Tochter Lanthio Pharma startet klinische Entwicklung mit dem Lanthipeptid MOR107

21.02.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Planegg/München, 21. Februar 2017

MorphoSys-Tochter Lanthio Pharma startet klinische Entwicklung mit dem Lanthipeptid MOR107

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY) gab heute bekannt, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lanthio Pharma B.V., Groningen, Niederlande, eine klinische Phase 1-Studie mit MOR107 begonnen hat. MOR107, ein selektiver Agonist des Angiotensin-II- Rezeptor vom Typ 2, ist ein Lanthipeptid-Wirkstoff aus der firmeneigenen Technologieplattform von Lanthio Pharma und zudem das erste Lanthipeptid in der klinischen Entwicklungspipeline von MorphoSys.

Ziel der Studie ist es, Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik bei gesunden männlichen Freiwilligen zu untersuchen, die im Rahmen der Studie steigende Einzeldosen (single ascending doses, SAD) von MOR107 subkutan erhalten. Die Phase 1-Studie ist randomisiert, doppelt verblindet und placebokontrolliert. Sie wird in einem Studienzentrum in Großbritannien durchgeführt und soll zwischen 80 und 110 Probanden einschließen.

Topline-Ergebnisse der Studie werden im zweiten Halbjahr 2017 erwartet.

"Wir freuen uns sehr, dass das erste Lanthipeptid-Programm unserer niederländischen Tochter Lanthio Pharma die klinische Entwicklung beginnt. MOR107 ist der sechste Wirkstoff aus MorphoSys' firmeneigenem Portfolio in klinischen Studien. Der Start dieses Entwicklungsprogramms zeigt den zunehmenden Wert und Reifegrad unserer Pipeline", kommentierte Dr. Marlies Sproll, Forschungsvorstand der MorphoSys AG.

"Es ist für uns ein wichtiger Meilenstein, dass mit MOR107 das erste Molekül aus unserer Technologieplattform die klinische Entwicklung aufnimmt", sagte Dr. Axel Mescheder, Chief Medical Officer der Lanthio Pharma B.V. "Lanthipeptide sind eine interessante Klasse von Peptidmolekülen, die entwickelt wurden, um die Stabilität und Selektivität dieser Wirkstoffe zu verbessern."

Lanthio Pharma in Kürze und MOR 107 Lanthio Pharma B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MorphoSys AG, ist ein niederländisches Biopharmazieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Peptide gegen schwer zu aktivierende Rezeptoren (e.g. GPCRs) auf Zielmolekülen spezialisiert hat. Mit seiner proprietären Technologie erzeugt das Unternehmen Lanthipeptide, eine neue Klasse von zyklischen Peptidmolekülen, die durch eine technische Modifizierung über eine deutlich verbesserte Stabilität und Selektivität verfügen sollen. Lanthio Pharma konzentriert sich insbesondere auf den protektiven Arm des Renin-Angiotensin-Systems (RAS). Das Unternehmen arbeitet derzeit an zwei therapeutischen Programmen, welche die beiden Schlüssel-Rezeptoren dieses Signalwegs stimulieren. Das am weitesten fortgeschrittene Programm ist MOR107 (ehemals LP2-3), ein selektiver AT2- Rezeptor-Agonist. MOR107 wird derzeit in einer "First-in-Human"-Studie an gesunden Freiwilligen klinisch erprobt.

MorphoSys in Kürze: MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-

Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin. Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper- Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http:// www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), Slonomics(R) LanthioPep(R) und Lanthio Pharma(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG Anke Linnartz Head of Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski Associate Director Corporate Communications & IR

Alexandra Goller Senior Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404 investors@morphosys.com

21.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MorphoSys AG Semmelweisstr. 7 82152 Planegg Deutschland Telefon: +49 (0)89 899 27-0 Fax: +49 (0)89 899 27-222 E-Mail: investors@morphosys.com Internet: www.morphosys.com ISIN: DE0006632003 WKN: 663200 Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

545861 21.02.2017

ISIN DE0006632003

AXC0028 2017-02-21/07:30