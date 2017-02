Brüssel - In der griechischen Finanzkrise sind die Geldgeber und Athen der Auszahlung weiterer Hilfskredite etwas näher gekommen. Es gebe Einigkeit darüber, dass die Kontrolleure der internationalen Geldgeber nun in Griechenlands Hauptstadt zurückkehren, um an einem zusätzlichen Reformpaket zu arbeiten. Dies teilte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem nach einem Treffen der Euro-Finanzminister mit.

Die Fachleute sollten nach dem 27. Februar in die griechische Hauptstadt reisen, sagte ein Vertreter der Regierung am Montag. Im Fokus sollten demnach unter anderem eine Renten- und eine Arbeitsmarktreform stehen. Diese seien Voraussetzung für die Auszahlung weiterer Hilfsmilliarden, sagte Dijsselbloem am Montag in Brüssel. Die griechische Seite hat einem Vertreter zufolge den verlangten Reformen zugestimmt, die aber neutral für den Haushalt ...

