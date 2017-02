Der US-Industriekonzern Graco (ISIN: US3841091040, NYSE: GGG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 36 US-Cents an seine Investoren aus. Die Auszahlung erfolgt am 3. Mai 2017 (Record date: 17. April 2017). Auf das Jahr hochgerechnet wird 1,44 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 91,18 US-Dollar (Stand: 17. Februar 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,58 Prozent. Der im Jahr ...

