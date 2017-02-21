FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 21.02.2017 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT WILL BE 21.02.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0,085 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING INSTRUMENT WILL BE 21.02.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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