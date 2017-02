Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In den Streit um Griechenlands Rettungsprogramm ist wieder Bewegung gekommen: Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem kündigte nach einem Treffen der Finanzminister der Währungsunion laut AFP an, dass die Experten der Gläubigerinstitutionen demnächst nach Athen zurückkehren würden. Griechenland akzeptierte dabei grundsätzlich die Forderung, vorab Sparmaßnahmen zu beschließen, die beim Verfehlen von Haushaltszielen automatisch in Kraft treten. Details müssen aber noch ausgehandelt werden. Dijsselbloem begrüßte das Ergebnis der Verhandlungen in der Eurogruppe zu dem bis zu 86 Milliarden Euro schweren Hilfsprogramm, mit dem Griechenland im Sommer 2015 zum dritten Mal vor dem Staatsbankrott gerettet wurde. Die Experten würden nun "in sehr kurzer Zeit" nach Athen zurückkehren, sagte der Eurogruppen-Chef. Nach Angaben eines EU-Vertreters wird damit in der kommenden Woche gerechnet. Dies könnte ein erster Schritt sein, um die Blockade des Rettungsprogramms aufzulösen und mittelfristig wieder Auszahlungen an das hoch verschuldete Land zu ermöglichen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis

06:15 AU/BHP Billiton Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 08:45 Verbraucherpreise Januar (endgültig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,1 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,6 -DE 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,6 zuvor: 53,4 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 zuvor: 56,4 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,7 zuvor: 53,7 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 zuvor: 55,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,3 zuvor: 54,4 -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,6 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,0

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.351,20 0,14 Nikkei-225 19.388,67 0,71 Schanghai-Composite 3.248,14 0,25 DAX 11.827,62 +0,60% DAX-Future 11.827,00 +0,78% XDAX 11.828,52 +0,29% MDAX 23.453,99 +0,66% TecDAX 1.899,27 +0,59% SDAX 10.072,42 +0,10% Euro-Stoxx-50 3.312,39 +0,1% Stoxx-50 3.073,12 -0,0% Dow-Jones 20.624,05 +0,02% (Fr.) S&P-500-Index 2.351,16 +0,17% (Fr.) Nasdaq-Comp. 5.838,58 +0,41% (Fr.) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,59% +16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden am Morgen zunächst mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Im Tagesverlauf könnte der DAX dann allerdings das Jahreshoch bei 11.893 Punkten angehen. Einen Impuls könnte dabei vom fallenden Euro ausgehen. Zudem dürfte an der Börse auf die Einkaufsmanager-Indizes geschaut werden. Bei dem Treffen der Finanzminister aus der Eurozone wurde das Minimalziel erreicht. So werden die Experten der Gläubigerinstitutionen demnächst wieder nach Athen zurückkehren. Griechenland akzeptiert grundsätzlich die Forderung, vorab Sparmaßnahmen zu beschließen, die beim Verfehlen von Haushaltszielen automatisch in Kraft treten. Ansonsten wird an der Börse auf alle neuen Umfragen zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich geschaut. Diese sorgten jüngst dafür, dass sich die Zinsdifferenz zwischen den französischen und deutschen Staatsanleihen auf ein Mehrjahreshoch ausgeweitet hatte. Mit Kursgewinnen der Roh- und Grundstoffwerte rechnen Händler. Grund sind starke Einkaufsmanagerindizes aus Japan und ein kräftiger Anstieg der Eisenerz- sowie der Stahlpreise am chinesischen Terminmarkt.

Rückblick: Gut behauptet - Die Börsen präsentierten sich zum Wochenstart lethargisch. Die Politik stand einmal mehr im Fokus der Anleger. Während die Sorgen um den Wahlausgang in Frankreich stiegen, fielen dort die Kurse der Staatsanleihen. Der Grund: Internationale Anleger fuhren ihr Engagement in dem Land etwas nach unten. Fester tendierten die Aktien der griechischen Banken. "Hier wird klar auf das Treffen Eurogruppen-Finanzminister gesetzt", so ein Händler. National Bank und Piraeus Bank stiegen jeweils um rund 5 Prozent, für Alpha Bank ging es um 3,4 Prozent nach oben. Unilever fielen um 5,1 Prozent, nachdem Kraft Heinz ihre 143-Milliarden-Dollar-Offerte nach nur 48 Stunden zurückgezogen hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Deutsche Telekom profitierten von der Entwicklung ihrer US-Tochter. Die japanische Softbank unternimmt womöglich einen neuen Annäherungsversuch bei T-Mobile US. Der Kurs der Deutschen Telekom legte um 2,5 Prozent zu. Die Geschäftszahlen von Covestro fielen deutlich besser als erwartet aus. Trotzdem verlor der Kurs 4,3 Prozent. Als negativ wertete ein Händler Medienberichte, laut denen sich Bayer noch in diesem Jahr von ihrer Covestro-Beteiligung trennen könnte. Die Geschäftszahlen von Bertrandt lagen zwar etwas unter den vorsichtigen Schätzungen der DZ Bank. Mittel- bis langfristig waren die Analysten aufgrund der Trends Emissionsreduzierung, Elektromobilität und autonomes Fahren zuversichtlich. Die Aktie schloss 2,7 Prozent höher. Mit einem Plus von 17 Prozent reagierten Sinnerschrader auf die Kaufofferte von Accenture.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (21 UHR): XDAX unv. bei 11.830 Punkten

Unter den Einzelwerten verteuerten sich Wacker Neuson um 3 Prozent, wie ein Händler sagte. Das Unternehmen will seine Immobiliengesellschaft veräußern. Für Koenig & Bauer ging es 2,7 Prozent nach oben. Hier halfen das Erreichen der Gewinnprognose und die ausgegebenen Mittelfristziele.

USA / WALL STREET (Freitag)

Wenig verändert - Die Rekordjagd ist dank eines Schlussspurts in eine neue Runde gegangen. Nachdem der mehrtägige Rekordlauf am Vortag bereits stark an Dynamik verloren hatte, ließ selbige zum Wochenschluss noch ein wenig mehr nach. Dennoch markierte der Nasdaq-Composite zum Handelsende hin ein neues Allzeithoch, der S&P-500 verpasste selbiges hauchdünn. Da am Montag der Handel feiertagsbedingt in den USA ruhen wird, hielten sich sicherheitsorientierte Anleger mit Käufen zurück. Außerdem warte der Markt noch immer auf die von US-Präsident Trump angekündigte Steuerreform, die schließlich Auslöser der jüngsten Rally gewesen sei. Da Trump zumindest bei seinen Personalentscheidungen auf immer mehr Gegenwind bei seinen eigenen Parteifreunden stoße, steige auch die Verunsicherung hinsichtlich seiner Steuerpläne, hieß es. Kraft Heinz hatte seinem europäischen Wettbewerber Unilever ein Angebot für einen Zusammenschluss vorgelegt. Für Kraft Heinz ging es 10,6 Prozent nach oben, in Amsterdam kletterten Unilever um über 13 Prozent. Mondelez International fielen dagegen um 1,6 Prozent. Der Süßwarenkonzern galt lange als Übernahmekandidat durch Kraft Heinz. Diese Spekulation wurde nun vom Markt ausgepreist. Trump trieb Boeing auf Allzeithoch. Er will einen Großauftrag für das Kampfflugzeug F/A-18 "ernsthaft prüfen". Die Titel stiegen um 1,1 Prozent. Für Arista Networks ging es um 18,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen profitierte weiter von der starken Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen und übertraf die Analystenschätzungen. Zudem hob Arista den Ausblick an. Deere-gewannen 1,0 Prozent. Der Landmaschinenkonzern hatte seinen operativen Gewinn im ersten Geschäftsquartal um fast die Hälfte gesteigert.

Bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen drückten steigende Notierungen die Rendite um 3 Basispunkte auf 2,42 Prozent. Händler blickten zur Erklärung für das gestiegene Sicherheitsbedürfnis auch nach Europa, wo die im März und April anstehenden Wahlen in den Niederlanden und Frankreich Sorgen bereiteten. In beiden Ländern liegen nationalistische Parteien in Umfragen mit vorn.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.18 Uhr EUR/USD 1,0585 -0,3% 1,0613 1,0623 EUR/JPY 120,23 +0,1% 120,10 120,15 EUR/CHF 1,0643 -0,0% 1,0645 1,0645 GBP/EUR 1,1759 +0,0% 1,1745 1,1737 USD/JPY 113,58 +0,4% 113,14 113,11 GBP/USD 1,2447 -0,2% 1,2467 1,2468

