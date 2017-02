Obwohl die Lage in der Türkei unsicher ist, stockt SunExpress sein Angebot zum Sommer um ein Viertel auf. Für Krisen am Bosporus hat der Ferienflieger von Lufthansa und Turkish Airlines allerdings einen Plan B.

Türkei - dieses Ziel fassen die meisten Airline-Chefs zurzeit mit spitzen Fingern an. Die unsichere politische Lage, Terroranschläge und Verhaftungen haben schon 2016 zu einem massiven Einbruch in der Nachfrage nach Reisen dorthin geführt. Ferienfluggesellschaften wie Tuifly oder Condor haben ihr Angebot in die Türkei deshalb auch im kommenden Sommer deutlich eingedampft. Nicht so SunExpress. "Wir erhöhen unsere Kapazität im Sommer gegenüber dem Sommer vergangenen Jahres um 25 Prozent", sagte Airline-Chef Jens Bischof am Montag in Frankfurt.

Bischof führt die Airline, zu der auch der deutsche Ableger SunExpress Deutschland gehört, seit Jahresbeginn. Zuvor war er Vorstand in der Passagiersparte von Lufthansa. Nachdem er viele Jahre immer nur für einen Ausschnitt einer Fluggesellschaft verantwortlich gewesen sei, mache es ihm viel Spaß, nun eine komplette Airline steuern zu können, erzählt der 51-Jährige mit spürbarer Begeisterung.

Dabei ist sein neues Amt knifflig. SunExpress ist ein mittlerweile 25 Jahre altes Joint-Venture von Lufthansa und Turkish Airlines. Im vergangenen Jahr war es zwischen den beiden Gesellschaftern zu Missstimmungen gekommen - unter anderem wegen Strategiefragen. SunExpress Deutschland fliegt für die Lufthansa-Tochter Eurowings Langstrecken und hatte zu Beginn des vergangenen Jahres Probleme mit zum Teil massiven Verspätungen. Später im Jahr fehlten dann Piloten.

Lufthansa sah die Schuld dafür vor allem auf der ...

