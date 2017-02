Wie der Hersteller von Solarmodulen Solarworld mitteilte, beteiligt man einen neuen Partner am bisherigen Bergbau-Projekt im östlichen Erzgebirge. Dort soll Lithium abgebaut werden, was insbesondere für die aktuellen Speichertechnologien wichtig ist. Wie das Unternehmen mitteilte, verkauft man zunächst 50 % an der Deutschen Lithium GmbH an die Bacanora Minerals Limited. Dabei handelt es sich um ...

