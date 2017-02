In der Industrie führende IP-Geolocation-Technologie stärkt Analytik und Datensegmentierung

Digital Element, der führende Anbieter von IP-Geolocation-Technologie, gab heute bekannt, dass der renommierte Experte für Web Governance Lösungen und Website-Optimierung Siteimprove seine hyperlokale IP-Geolocation-Technologie NetAcuity Edge™ zur Stärkung seiner Analytik- und Publikumssegmentierungsfähigkeiten nutzt.

Siteimprove unterstützt global über 5.000 Kunden mit Software as a Service (SaaS), um den Kunden den Besuch von Websites angenehmer sowie Website-Management, Pflege und Optimierung leichter und kostengünstiger zu machen. Dank der nützlichen Produkte des Unternehmens erübrigt sich die manuelle Fehlersuche auf der Website, während aussagekräftige Analysedaten den Teams die Erarbeitung überzeugender Content-Strategien ermöglichen.

Durch die Integration der höchst präzisen IP-Geolocation-Technologie von Digital Element in seine Analytikplattform kann Siteimprove seine Fähigkeit dramatisch verbessern, die Standorte der User seiner Kundenwebsites exakt und datenschutzgerecht zu bestimmen. Dies ermöglicht seinen Kunden wiederum, die Optimierung ihrer Websites und Segmentierung ihrer Besucher zu verbessern. Die Nutzung von NetAcuity Edge™ konnte bereits in äußerst kurzer Zeit beeindruckende Ergebnisse liefern und beispielsweise den Anteil unbekannter Besucherstandorte von 25 % auf unter 1 % senken.

"Geolocation-Daten gewinnen für Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Wir waren von unserem vorherigen Provider enttäuscht, der überholte und ungenaue Daten lieferte. Digital Element ist für ein hohes, unübertroffenes Maß an Präzision bekannt, und wir haben bereits äußerst beeindruckende Verbesserungen erzielt", freut sich Ivan Bager, Director of Innovation bei Siteimprove. "Wir beabsichtigen, unsere Servicequalität für unsere Kunden mithilfe der von Digital Element gelieferten Daten zukünftig noch weiter zu erhöhen."

Digital Element ist ein wegbereitendes und das global führende Unternehmen für IP-Geolocation-Technologie. Seine Intelligence-Lösung bietet den weltweit detailliertesten hyperlokalen Datensatz, der den höchsten Datenschutzstandards für Enduser entspricht.

Kate Owen, bei Digital Element als Vice President für die Region Nordeuropa zuständig, kommentiert: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Siteimprove jetzt und in Zukunft die genaueste verfügbare IP-Intelligenz bereitzustellen. Es ist fantastisch, dass Siteimprove durch die Nutzung unserer Daten bereits solch überzeugende Erfolge für seine Kunden erzielen konnte. Derartige Beispiele aus der Praxis zeigen, dass sich die Investition in hochwertige Daten wirklich lohnt: Sie ermöglichen oft dramatische Leistungssteigerungen, wesentlich höhere Genauigkeit, verbessern Servicequalität, Kenntnisse und Wertschöpfung."

Neben Siteimprove betreut Digital Element zahlreiche weitere hochkarätige Analytik-, Datenmanagement- und Werbeplattform-Kunden wie Ströer Group, Microsoft, Qubit Digital, Adform, Webtrends, Crimtan, Weborama, Vibrant Media, Admedo, Wiredminds, Eyeota, Infectious Media, MediaMath, Cxense, Lotame, Krux, AOL's ADTECH und Visual DNA.

ENDE

Über Digital Element

Seit 1999 bietet Digital Element globale Geolocation-Lösungen an, die Online-Initiativen mit Jederzeit-Überall-Relevanz und Kontext versehen von Desktop- bis hin zu Mobilgeräten. Die patentierte Technologie des Unternehmens zur Bereitstellung von Echtzeit-Zugang zu genauer und zuverlässiger Location Intelligence ohne Verletzung der Privatsphäre des Users ist zertifiziert und akkreditiert. Seit mehr als einem Jahrzehnt vertrauen viele der weltweit größten Websites, Marken, Werbenetze, Social Media Plattformen und Mobile Publisher auf in Bezug auf das Targeting ihrer Werbung, die Lokalisierung des Inhalts, Verbesserung der Analysen und Verwaltung der Inhaltsrechte sowie Erfassung und Verhinderung von Betrug auf Technologie von Digital Element. Auf http://www.digitalelement.com finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie die Online-Welt mit der Offline-Power des Standorts bereichern können. Digital Element verfügt über Hauptquartiere in Atlanta und London und ist eine Division der Digital Envoy Inc.

Über Siteimprove

Seit 2003 stellt Siteimprove in der Industrie führende Web Governance Tools für Tausende von Organisationen weltweit bereit. Siteimprove hat seinen Hauptsitz in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen und ist in Nordamerika, Europa und dem Pazifik in Dutzenden von Ländern vertreten. Die skalierbaren Tools von Siteimprove unterstützen in der als Software as a Service (SaaS) bereitgestellten Web Governance Suite kleine Start-Ups ebenso wie große Fortune-500-Unternehmen bei der Qualitätssicherung, Gewährleistung eines barrierefreien Zugangs, Analytik, SEO-Analyse und laufenden Überwachung der Leistungskennzahlen von Websites jeder Größe.

Besuchen Sie: https://siteimprove.com/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170221005417/de/

Contacts:

Pressekontakt

GingerMay PR

Naomi Whittome

naomi.whittome@gingermaypr.com

Tel.: +44 (0)203 642 1124