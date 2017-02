FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen um 5 auf 11.824 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.829 und das -tief bei 11.819 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 693 Kontrakte. Kurse unter der 11.819er-Marke lassen auf der Unterseite den "Gap-Test" um 11.793/91 und mit Schließen dieser Preislücke zunächst eine Preisbewegung in Richtung der 11.773er-Marke erwarten, so die LBBW. Sollte diese Unterstützungszone unterschritten werden, schließe sich der direkte Test der 11.725er-Zone an.

Widerstände auf der Oberseite bilden laut LBBW die Zonen um 11.834/41 bzw. das Tageshoch vom Montag um 11.858. Nur ein nachhaltiger Bruch der letztgenannten Marke bringe die DAX-Future-Bullen kurzfristig wieder zurück und lasse auf der Oberseite den Test der 11.894/11.903er Zone erwarten.

February 21, 2017 02:31 ET (07:31 GMT)

