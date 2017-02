IRW-PRESS: M Pharmaceutical Inc.: M Pharmaceutical Inc. bestellt Herrn William A. Rodgers Jr. aus Milton (Georgia) in sein Board of Directorsrd of Directors

M Pharmaceutical Inc. bestellt Herrn William A. Rodgers Jr. aus Milton (Georgia) in sein Board of Directors

VANCOUVER, B.C., KANADA (21. Februar 2017) - M Pharmaceutical Inc. (CSE: MQ, OTCQB: MPHMF, FWB: T3F2), (das Unternehmen oder M Pharma). President und CEO Herr Gary Thompson gibt bekannt, dass Herr William A. Rodgers Jr. aus Milton (Georgia, USA) in das Board of Directors des Unternehmens bestellt wurde.

William Rodgers wird das Unternehmen durch seine umfangreiche Erfahrung, die er in unser Board of Directors einbringen wird, deutlich stärken, insbesondere im Hinblick auf die laufenden Aktivitäten von M Pharma zur Erweiterung unseres Produktportfolios, der Förderung der Regulierungsprozesse und der Vorbereitung auf die Markteinführungen, erklärte Herr Gary Thompson, President und CEO.

Herr Rodgers hat einen B.Sc.-Abschluss in Buchhaltung. Er begann seine Laufbahn im öffentlichen Rechnungswesen und bekleidete diverse Führungsfunktionen für Fortune 150-Unternehmen wie etwa Waste Management, Inc. und Johnson Controls, Inc. Zuletzt war Herr Rodgers als President und Chief Executive Officer für EMCOR Facilities Services, Inc. und GoodCents Holdings, Inc. tätig.

M Pharma wird von Bills ausgeprägter und beachtlicher Führungsstärke in vielfältiger Weise profitieren, unter anderem in den Bereichen Finanzanalyse, Übernahme- und Gründungsaktivitäten, Markteintrittsanalyse und strategische Planung. Seine Erfahrung in der Entwicklung aktiver Marktbearbeitungsstrategien werden ein wesentlicher Faktor für unseren zukünftigen Erfolg sein, sagte Gary Thompson. Wir freuen uns sehr, Bill in unserem Team willkommen zu heißen, und sehen zusätzlichen Erweiterungen unseres Boards entgegen, während wir uns auf die Vermarktung unseres starken Portfolios an Arzneimitteln und Therapien auf den Gebieten Fettleibigkeit und Frauengesundheit vorbereiten, fügte Herr Thompson hinzu.

M Pharmaceutical Inc. wurde Anfang 2015 gegründet und ist ein auf klinische Studien spezialisiertes Unternehmen, das innovative Technologien im Zusammenhang mit Fettleibigkeit und Gewichtsmanagement entwickelt. Neben der vor kurzem erfolgten Übernahme von C-103, einer Neurezeptur des von Chelatexx, LLC vermarkteten Produkts Orlistat, wird sich das Unternehmen auch auf die Entwicklung seiner Trimeo-Kapseln konzentrieren. Es handelt sich dabei um einen temporär steuerbaren Pseudobezoar für die nicht invasive Reduktion des Magenvolumens zur Behandlung der Fettleibigkeit, für den das Unternehmen die Exklusivrechte besitzt. Das Unternehmen hat außerdem vor kurzem ein von der FDA zugelassenes Produkt zur Infertilitätsbehandlung unter dem Markennamen ToConceive erworben, bei dem es sich um das erste vom Unternehmen angebotene Produkt für den Bereich Frauengesundheit handelt.

M Pharma wird an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel MQ, im OTCQB-Markt unter dem Kürzel PHMF und an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel T3F2 gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über: Investor Relations Tel: +1 604 428 0511 info@m-pharma.ca www.m-pharma.ca

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie prognostizieren, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, planen, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf die Genehmigung der Regulierungsbehörden sowie auf die Vermarktung der Rechte an den biomedizinischen Technologien und Arzneimitteltechnologien des Unternehmens. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com sowie in den bei der CSE eingereichten Unterlagen (www.cnsx.ca) zu finden sind. Solche Risikofaktoren könnten dazu führen, dass das Unternehmen seine biomedizinischen Technologien nicht erfolgreich vermarkten kann.

Hinweis zu Prüfpräparaten: C-103 und Trimeo sind Prüfpräparate und daher außerhalb von zugelassenen klinischen Studien nicht erhältlich. Aussagen über die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Präparate wurden weder von Health Canada, dem kanadischen Pendant der U.S. Food and Drug Administration, noch von einer anderen internationalen Regulierungsbehörde bewertet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38959 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38959&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55346 E2050

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA55346E2050

AXC0048 2017-02-21/09:15