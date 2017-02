Am Montag ist der DAX bereits zum Handelsstart über die 11.800 Punkte-Marke gestiegen und konnte diese bis zum Ende des Tages verteidigen. Der Leitindex schloss bei 11.827 Punkten, ein Plus von 0,6 Prozent. Aus charttechnischer Perspektive könnten mit einem deutlichen Sprung über das Bewegungshoch bei 11.893 Punkten weitere Ziele bis auf 12.000 Punkte in Angriff genommen werden. Auf der Unterseite verbleiben zunächst Ziele bis 11.600 Punkte im Visier.