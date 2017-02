Tokio (ots/PRNewswire) - Die Niwano Peace Foundation wird den 34. Niwano-Friedenspreis an Dr. Munib A. Younan, Bischof von Palästina der Evangelisch-Lutherischen Kirche, als Anerkennung für sein Durchhaltevermögen und seine Anteilnahmen in der Förderung des Dialogs zwischen interreligiösen Gruppen in Nahost und andernorts überreichen.



Die Preisverleihung wird am 27. Juli um 10.30 Uhr in Tokio stattfinden. Neben einer Preisträgerurkunde wird Bischof Younan eine Medaille und ein Preisgeld erhalten.



In einer Welt gezeichnet von Führern, die danach Streben Differenz und Hass zu betonen, hat sich Bischof Younan, ebenfalls Präsident des Lutherischen Weltbundes, kontinuierlich für das Gegenteil eingesetzt und Frieden gegenüber Macht sowie Einheit gegenüber Herrschaft begrüßt. Er verkörpert die Qualitäten, die die Niwano Peace Foundation in religiösen Oberhäuptern wertschätzt.



Bezüglich der Wahl von Bischof Younan als Preisempfänger 2017 betonte das Niwano-Friedenspreiskomitee, dass er "sein Leben der Stiftung von Frieden durch Gerechtigkeit in Nahost sowie weltweit gewidmet habe." Er "setzt seine Arbeit unermüdlich auf aufopferungsvolle Weise fort und fördert so den Dialog und das gemeinsame Handeln zwischen Religionen sowie über ethnische und nationale Spaltungen hinweg", während er gleichzeitig alle Arten von religiösem Extremismus und Terrorismus verurteilt kräftig, heißt es.



Niwano-Friedenspreis:



Die Niwano Peace Foundation führte den Niwano-Friedenspreis ein, um Einzelpersonen sowie Organisationen zu ehren und zu bestärken, die einen beachtlichen Beitrag zur interreligiösen Zusammenarbeit geleistet und somit dem Weltfrieden gedient haben, sowie um ihre Leistungen so bekannt weit wie möglich zu machen. Die Stiftung hofft, auf diese Weise sowohl interreligiöses Verständnis und Zusammenarbeit zu verbessern sowie mehr Personen dazu zu ermutigen, sich für den Weltfrieden einzusetzen. Der Preis erhielt seinen Namen in Würdigung von Nikkyo Niwano, Gründer und erster Präsident der buddhistischen Laienorganisation Rissho Kosei-kai.



Niwano Peace Foundation:



Die Niwano Peace Foundation wurde 1978 gegründet, um zur Durchsetzung des Weltfriedens sowie der Förderung einer Kultur des Friedens beizutragen. Die Stiftung fördert Forschung und andere Aktivitäten religiöser Natur und setzt sich in Bereichen wie Bildung, Wissenschaft, Religion und Philosophie für Weltfrieden ein.



Pressekontakt: (Hr.) Seiji Hironaka Niwano Peace Foundation Tel.: +81-3-3226-4371 Fax: +81-3-3226-1835 E-Mail: s.hironaka@npf.or.jp URL: http://www.npf.or.jp/english/