DZ BANK - DAX: Kaum Impulse ohne die Wall Street

Aktuell nähert sich der DAX seinem letzten Bewegungshoch vom 26. Januar um 11.890 Punkte an. Bisher ziert sich der Index noch, einen Überwindungsversuch in Bezug auf diesen wichtigen charttechnischen "Anker" zu initiieren, während die US-Pendants von Hoch zu Hoch eilen. Dies bedeutet, dass der DAX trotz massiver US-Unterstützung unverändert in der hoch volatilen Konsolidierungsbewegung seit Jahresanfang gefangen bleibt. Die "heiß" gelaufene Situation an der Wall Street muss bereinigt werden. Eine solche Bereinigung funktioniert jedoch nur über eine "gesunde" Konsolidierungsbewegung. Ein unmittelbares Überwinden der 11.890 Punkte-Marke im DAX gelänge wohl nur, wenn die US-Indizes entgegen ihrem massiven Konsolidierungsbedarf ein fortgesetztes Kursfeuerwerk abbrennen würden. Auch unter Einbeziehung der sentiment-technischen Lage lässt sich ein solches Szenario jedoch nicht erkennen.

