Zum Auftakt der neuen Handelswoche legte sich der deutsche Leitindex am gestrigen Montag mächtig ins Zeug und dadurch immerhin 0,6% auf 11.828 Zähler zu. Damit konnte der DAX die 11.800er-Marke zum ersten Mal seit Ende Januar sogar per Schlusskurs überwinden. Auf den ersten Blick könnte dies nun der lange erwartete Startschuss für die Aufholjagd gegenüber den Rekord-Indizes wie dem MDAX (dem gestern erneut ein Allzeithoch gelang) oder den US-amerikanischen Börsenbarometern sein. Doch einen Wermutstropfen gibt es dabei: Feiertagsbedingt (in den Staaten wurde der Presidents Day gefeiert) blieb die Wall Street geschlossen, wodurch der Handel im DAX von relativ dünnen Umsätzen geprägt war. Dementsprechend dürfte sich heute zeigen, ob...

