Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

In den Griechenland-Streit kommt wieder Bewegung

In den Streit um Griechenlands Rettungsprogramm ist wieder Bewegung gekommen: Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem kündigte nach einem Treffen der Finanzminister der Währungsunion an, dass die Experten der Gläubigerinstitutionen demnächst nach Athen zurückkehren würden. Griechenland akzeptierte dabei grundsätzlich die Forderung, vorab Sparmaßnahmen zu beschließen, die beim Verfehlen von Haushaltszielen automatisch in Kraft treten. Details müssen aber noch ausgehandelt werden.

Union zieht in Umfrage wieder an SPD vorbei

Der Höhenflug der SPD unter ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz ist vorerst gestoppt. In einer Umfrage des Insa-Instituts für die Bild-Zeitung gewinnen CDU und CSU zur Vorwoche 1,5 Prozentpunkte und kämen nun mit 31,5 Prozent wieder auf den Spitzenplatz unter den Parteien. Die SPD verliert hingegen einen Punkt und fällt auf 30 Prozent zurück.

AKW Leibstadt im Norden der Schweiz wieder in Betrieb

Das in der Nacht zum Samstag abgeschaltete Atomkraftwerk Leibstadt im Norden der Schweiz ist am Montagnachmittag wieder ans Netz und in Betrieb gegangen. Wie die Betreibergesellschaft KKL bekanntgab, konnte eine Fehlfunktion in der Abgasanlage im nicht-nuklearen Bereich am Wochenende erfolgreich repariert werden.

Trump ernennt McMaster zum neuen Nationalen Sicherheitsberater

US-Präsident Donald Trump hat Generalleutnant H.R. McMaster zum neuen Nationalen Sicherheitsberater ernannt. Trump sagte vor Journalisten in seiner Residenz in Palm Beach in Florida, McMaster habe ein "enormes Talent und enorme Erfahrung". Der Generalleutnant folgt auf Michael Flynn, der in der vergangenen Woche im Streit um Angaben zu seinen Kontakten nach Russland zurückgetreten war.

Erneut Proteste gegen Präsident Trump in den USA

Erneut haben tausende Menschen in den USA gegen Präsident Donald Trump protestiert. In New York gingen am Montag rund 10.000 Demonstranten auf die Straße, auch in mehreren anderen US-Städten gab es am sogenannten Präsidententag (President's Day) Kundgebungen unter dem Motto "Not My President's Day". In London demonstrierten erneut mehrere tausend Menschen gegen einen Staatsbesuch des US-Präsidenten in Großbritannien, während das Unterhaus über die geplanten Visite debattierte.

Carstens bleibt bis November Chef der mexikanischen Zentralbank

Mexikos Zentralbankchef Agustin Carstens wird länger als geplant an der Spitze der Institution stehen. Er werde das Amt bis Ende November ausfüllen, sagte ein Offizieller der Zentralbank, der namentlich nicht genannt werden wollte. Das Land durchlebt derzeit eine harte Zeit mit schnell steigender Inflation, Wechselkursschwankungen und geringem Wachstum.

Frankreich/Verbraucherpreise Jan -0,2% gg Vm, +1,3% gg Vj

Frankreich/HVPI Jan +1,6% gg Vj; +0,8% im Dez

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.