Essen - Während die Politik die Ergebnisse des Eurogruppentreffens zum Thema Griechenland als Erfolg zu verkaufen versucht, hat sich bei nüchterner Betrachtung kaum etwas an der Situation geändert, so die Analysten der National-Bank AG.Die Vertreter der Geldgeber würden ihre Arbeit in Griechenland wieder aufnehmen. Diese Vereinbarung mit der griechischen Seite sei kein Erfolg, sondern conditio sine quo non für eine Auszahlung der nächsten Tranche aus dem Stützungspaket. Die Prüfer müssten ihre Arbeit sowieso erst einmal abschließen, bevor über weitere Auszahlungen befunden werden könne. Die griechische Seite habe zusätzliche Reformen zugesagt. Worum es sich bei diesen Reformen handeln solle, sei jedoch unklar geblieben, zumal griechische Regierungskreise erneut betont hätten, dass es keine zusätzlichen Sparmaßnahmen geben werde. Quadratur des Kreises?

