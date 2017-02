Frankfurt - Die Marktteilnehmer wenden sich heute zunächst den vorläufigen Werten der Einkaufsmanagerindices in Frankreich, Deutschland und der Eurozone zu, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben seien gemischt. Stimmungsindikatoren in den USA würden beispielsweise mit unerwarteten Anstiegen zeigen, dass die Belebung der konjunkturellen Entwicklung wahrscheinlich sei. Ob sich diese Erwartung vor dem Hintergrund der protektionistischen Töne in der US-Politik auf die deutsche und europäische Wirtschaft übertragen lasse, sei fraglich. So seien bereits im Januar die ifo-Geschäftserwartungen gesunken und die aktuellen Erwartungssalden der ZEW- und sentix-Umfragen hätten ebenfalls nachgegeben. Zudem sei bei den letzten beiden Befragungen auch die konjunkturelle Lage im Vergleich zum Januar nicht mehr so positiv bewertet worden. Angesichts dessen würden die Analysten mit leicht schwächeren PMIs im Verarbeitenden Gewerbe rechnen.

