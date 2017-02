IRW-PRESS: MGX Minerals Inc.: Kerntechnologie von MGX Minerals für Katerva Award nominiert, den Nobelpreis für Nachhaltigkeit

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 21. Februar 2017. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG, FKT: 1MG, OTC: MGXMF) (MGX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die von David Bromley Engineering (DBE) entwickelte und exklusiv an den Technik- und Technologiepartner von MGX, PurLucid Treatment Solutions Inc. (PurLucid), lizenzierte Nanoflotationstechnologie für den renommierten internationalen Katerva Award nominiert wurde.

Der Katerva Award würdigt revolutionäre, nachhaltige Innovationen aus allen Teilen der Welt. Die patentierte Nanoflotationstechnologie, bei der Metalle und physische Partikel aus Öl- und Gasabwasser beseitigt werden, wurde als eine von zehn Finalisten in der Kategorie Energie und Strom (Energy and Power) nominiert. Purlucid hat eine Methode zur Lithiumrückgewinnung entwickelt, deren Kernkomponente des Wasseraufbereitungs- und Mineralrückgewinnungsprozesses die Nanoflotation ist. Purlucid besitzt die Exklusivrechte an der Technologie für die Verwendung bei der Öl- und Gaswasser- sowie bei der Solenaufbereitung und hat das Recht, die Lizenzierung auf Branchen und Regionen in allen Teilen der Welt zu erweitern.

MGX und PurLucid haben im September 2016 ein Kaufabkommen (Acquisition Agreement, das Abkommen) unterzeichnet (siehe Pressemitteilung vom 15. September 2016).

Über MGX Minerals

MGX Minerals (CSE: XMG) ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Erschließung von industriellen Rohstoffprojekten im Westen Kanadas und den Vereinigten Staaten spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt Lithium-, Magnesium- und Siliziumprojekte in den kanadischen Provinzen British Columbia und Alberta sowie Öl- und Lithiumexplorationsprojekte im US-Bundesstaat Utah.

Kontaktdaten Jared Lazerson Chief Executive Officer Tel: 1.604.681.7735 E-Mail: jared@mgxminerals.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen, in denen auch Aussagen zum Abschluss des Bezugsrechtsangebots enthalten sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38963 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38963&tr=1

