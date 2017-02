Lausanne - Die Waadtländer Kantonalbank hat Vizedirektorin Maya Moors zur Head Wholesale & Fund Distribution ernannt. In dieser Funktion leitet sie den B2B-Vertrieb von BCV-Anlagefonds in der Schweiz von Zürich aus. Sie folgt auf Mario Cicala, der diese Position seit der Eröffnung des Büros in Zürich 2011 innehatte.

Nach ihrem Abschluss in Finance an der Universität St. Gallen 1997 war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...