Köln (ots) - Februar 2017 - Stefan Schweiger ist seit Februar der neue Chefredakteur des Gesundheitsportals Onmeda.de. Der 36-Jährige war zuvor Chefredakteur bei Apotheken-Umschau.de.



"Mit Stefan Schweiger erhält Onmeda einen erfahrenen Chefredakteur, der mit seiner hohen Onlinekompetenz unsere Marke weiterentwickeln und auch den internationalen Erfolg von Onmeda fortschreiben wird" so Marc Flamme, Geschäftsführer der gofeminin.de GmbH.



Schweiger begann seine journalistische Laufbahn an der Deutschen Journalistenschule, arbeitete danach zunächst als Redakteur bei der Apotheken Umschau und dann bei Focus Gesundheit. Zuletzt war er Chefredakteur bei Apotheken-Umschau.de im Wort & Bild Verlag.



"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, Onmeda.de gemeinsam mit einem motivierten und gut eingespielten Team inhaltlich weiterzuentwickeln. Gesundheitsinformation ist online überall und jederzeit verfügbar. Für den User wertvoll wird sie dann, wenn sie unabhängig und sorgfältig recherchiert ist. Das ist unser Ziel: Wir möchten zu jeder Gesundheitsfrage die passende Antwort anbieten - mit einer qualitativ hochwertigen Mischung aus umfassenden und laienverständlichen Gesundheitsinformationen."



Nach dem Erfolg in Deutschland hat Onmeda sein Angebot bereits internationalisiert - zunächst wurde das Gesundheitsportal 2012 in Spanien und dann 2015 in Frankreich gelauncht. In Deutschland verzeichnet Onmeda.de 4,5 Millionen Unique User im Monat.



Onmeda gehört zur gofeminin.de GmbH, die mit gofeminin.de die deutschsprachige Website von aufeminin.com, Europas führender Online-Plattform für die weibliche Zielgruppe, anbietet. Die gofeminin GmbH gehört zur französischen aufeminin.com S.A., an der die Axel Springer AG mehrheitlich beteiligt ist.



