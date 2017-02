Bad Marienberg - Die KION Group (ISIN DE000KGX8881/ WKN KGX888) hat erfolgreich erstmals ein Schuldscheindarlehen begeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Erlös von rund einer Mrd. Euro dient der Refinanzierung des Brückenkredits, den das Unternehmen von seiner Kernbankengruppe für den Erwerb des Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung Dematic erhalten hatte. Das Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 958 Mio. Euro ist in mehrere Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren mit fester und variabler Verzinsung aufgeteilt.

Den vollständigen Artikel lesen ...