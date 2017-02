London - Die Rückkehr der Inflation war eine der vielen Überraschungen des vergangenen Jahres, so Werner Kolitsch, der bei M&G das Geschäft in Deutschland und Österreich verantwortet.Zuletzt hätten die Verbraucherpreise in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um 1,9 Prozent höher als im Januar 2016 gelegen. "Der Preisauftrieb ist in der gesamten Eurozone, Großbritannien und den USA zu beobachten, und einer der Hauptgründe dafür ist der gestiegene Ölpreis", so Kolitsch. Seit den Tiefstständen Anfang 2016 sei Öl erheblich teurer geworden: Nach rund 34 US-Dollar für die europäische Sorte Brent im Januar 2016 und rund 26 US-Dollar für die amerikanische Sorte WTI im Februar 2016 würden beide Varianten derzeit deutlich über 50 US-Dollar je Barrel kosten.

