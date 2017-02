Frankfurt - Die Slowakei hatte gestern keine Probleme, die beiden Bonds mit Laufzeit Mai 2026 und Januar 2029 zu erweitern, so die Analysten der Helaba.Insgesamt habe das Land 367,5 Millionen Euro aufgenommen, wobei die Nachfrage das Angebot jeweils deutlich übertroffen habe. Morgen stocke die Bundesfinanzagentur die Bund Juli 2044 um eine weitere Milliarde Euro auf. Insgesamt hätten die regulären Emissionen in der Eurozone in dieser Woche ein ungewöhnlich niedriges Volumen. Anders die Situation in den USA. Dort werde heute ein neues 2-jähriges Papier aufgelegt. Im Wochenverlauf stünden noch 5- und 7-jährige Notes und ein 2-jähriger Floater auf dem Programm. Das Emissionsvolumen liege bei 101 Mrd. USD.

