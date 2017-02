Bonn - Nur wenig Bewegung gab es gestern am deutschen Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bundesanleihen hätten nahezu unverändert zu ihrem Niveau vom Ende der moderat auf -0,48% (-1 Basispunkt) beziehungsweise -0,84% (-2 Basispunkte) nachgegeben. Klare Impulsgeber dieser Bewegungen seien aber nicht auszumachen gewesen, zumal am US-Rentenmarkt gestern feiertagsbedingt kein Handel stattgefunden habe. (21.02.2017/alc/a/a)

