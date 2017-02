Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 48 auf 54 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. In einer Studie vom Dienstag begründete Analyst Stephen Benson das neue Kursziel mit gesunkenen Pensionskosten und einer niedrigeren Nettoverschuldung. Der Kunststoffspezialist habe ein solides viertes Quartal hinter sich. In puncto Free Cashflow stehe Covestro wegen neu hinzukommender Kapazitäten bei den Polyurethan-Rohstoffen MDI und TDI in diesem Jahr aber vor Herausforderungen./ajx/tav

ISIN: DE0006062144