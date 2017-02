WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion will seine Finanzierungslast mit der Ausgabe eines großen Schuldscheindarlehens senken. Der Erlös von 958 Millionen Euro diene zur Teilablösung eines Brückenkredits im Rahmen der Dematic-Übernahme, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Wiesbaden mit. Damit nutze man das günstige Zinsumfeld, sagte Finanzchef Thomas Toepfer. Den Kauf des Automatisierungs- und Lieferkettenspezialisten Dematic hatte Kion im Juni zunächst mit einem 3 Milliarden Euro schweren Brückenkredit finanziert. Im Juli verringerte das Unternehmen diesen dann bereits über eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 459 Millionen Euro./men/she/fbr

ISIN DE000KGX8881

AXC0063 2017-02-21/10:16