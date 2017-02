Laut einer Umfrage des Instituts IHS Markit laufen die Geschäfte der Unternehmen in der Euro-Zone so gut wie seit sechs Jahren nicht mehr. Die Wachstumsdynamik könnte in den kommenden Monaten sogar noch steigen.

Die Geschäfte der Unternehmen in der Euro-Zone laufen im Februar durch den Aufschwung in Deutschland und Frankreich so gut wie seit knapp sechs Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - kletterte um 1,6 auf 56,0 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Dienstag zu seiner Umfrage unter 5.000 Unternehmen mitteilte. Das ist der beste Wert seit April 2011. Ökonomen hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...