Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag wenig verändert mit negativem Grundton gestartet. Richtungsweisende Impulse von den Überseebörsen gibt es nicht. An der Wall Street wurde zum Wochenbeginn feiertagsbedingt nicht gehandelt und in Asien zeigte sich ein uneinheitliches Bild. Hierzulande fallen die Titel der beiden Uhrenhersteller Swatch und Richemont nach erneut rückläufigen Uhrenexporten mit grösseren Abgaben auf.

Nachdem der Schweizer Aktienmarkt zu Wochenbeginn auf breiter Front vorgerückt war und ein 12-Monatshoch markierte, wird die Luft nach oben dünner. Zugleich steigen die politischen Risiken im Vorfeld der Wahlen in Frankreich und Deutschland, wie ein Händler anmerkte. Derweil überraschte der Einkaufsmanagerindex in Deutschland positiv. In der zweiten Tageshälfte geben dann auch wieder die Leitbörsen in den USA den hiesigen Investoren eine Orientierungshilfe. Zudem stehen Daten zur Stimmung in der US-Industrie auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt bis um 09.30 Uhr 0,10% nach auf 8'506,13 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,21% auf 1'351,08 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,05% auf 9'321,08. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 im Minus, elf im Plus und Adecco unverändert.

Die prozentual grössten Einbussen ...

