Die Solarworld-Aktie geht wieder steil. Bis zu 18 Prozent schießt das Papier heute in die Höhe. Am Morgen teilte das Unternehmen einen Teilverkauf des Lithium-Projekts in Altenberg-Zinnwald an Bacanora Minerals mit. Solarworld wird zunächst für die Hälfte des Projekts 5 Millionen Euro von dem kanadischen Lithium-Produzenten erhalten. Desweiteren wird Bacanora Minerals das Recht...

