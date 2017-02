Wenn man Börsenkommentare liest könnte man meinen, die Aktienhausse sei fast ausschließlich den geplanten Steuer- und Ausgabenprogrammen des neuen US-Präsidenten zu verdanken. Aber auch ohne Donald Trump hätten die Aktienmärkte vermutlich einen tollen Lauf hingelegt. Weil sich die Konjunktur fast überall seit der Jahresmitte 2016 zunehmend besser entwickelt - so wie das heute die Einkaufsmanager-Indizes für Euroland, Deutschland, Frankreich und Japan bestätigen.Frühindikatoren für die Konjunktur und die Börsen gibt es viele - aber am meisten achten die Anleger auf die Einkaufsmanagerindizes. Sie werden in allen wichtigen Ländern und Regionen monatlich vom britischen Markit-Institut ermittelt, und alle nach der gleichen Methode. Das macht die Indizes international viel leichter vergleichbar als andere Konjunkturbarometer.Heute hat Markit die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes von Februar für Japan, den Euroraum, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...