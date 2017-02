Bad Marienberg - Die Insolvenz des Suppenherstellers Zamek liegt bereits ein paar Jahre zurück, so die Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mitte 2014 übernahm ein Insolvenzverwalter das Zepter. Immerhin 45 Millionen Euro hatte sich das Unternehmen im Vorfeld bei Privatanlegern geborgt. Im April 2012 kam zunächst eine 35-Millionen-Euro-Anleihe an den Markt, die im Februar 2013 dann um 10 Millionen Euro aufgestockt wurde. "Die erwartete Insolvenzquote liegt bei unter einem Prozent. Wer damals 10.000 Euro investiert hat, bekäme also rund 100 Euro zurück. Von der Gesellschaft ist offenbar kaum etwas zu erwarten. Aus unserer Sicht gibt es aber durchaus die Chance, sich Teile des Geldes woanders zu holen", sagt Klaus Nieding, Vorstand der auf Kapitalmarktthemen spezialisierten Nieding+Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft. "Nach derzeitigen Erkenntnissen sehen wir mögliche Schadenersatzansprüche gegen sechs Organmitglieder und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft", so der Fachanwalt für Kapitalanlagerecht weiter. Hier sei allerdings die Verjährung zu beachten, die Ende des Jahres drohe.

