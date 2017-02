Düsseldorf - Eine anziehende Inflation und eine leichte Belebung des Exports im zurückliegenden Januar sind die beiden wichtigsten Gründe gegen eine schnelle weitere Zinssenkung der Zentralbank von Korea, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Daher würden die Notenbanker am kommenden Donnerstag voraussichtlich den Leitzins unverändert bei 1,25% belassen, obwohl der Konjunkturzyklus zum Ende vergangenen Jahres ausgesprochen flach ausgefallen sei. Ein Grund für diese Einschätzung liege auch in der Tatsache begründet, dass Unsicherheiten über die Aussagekraft der volkswirtschaftlichen Daten für Januar die aktuelle geldpolitische Entscheidung erschweren würden. So würden die Makrodaten infolge des chinesischen Neujahrfestes möglicherweise ein zu positives Bild für den Jahresauftakt zeichnen. Im vergangenen Jahr seien die Feierlichkeiten in den Februar gefallen, sodass hier Verzerrungen in den entsprechenden Statistiken nicht ausgeschlossen werden könnten. Daher dürften die Zentralbanker nun zunächst eine abwartende Haltung bevorzugen. Aufgeschoben sei indes nicht aufgehoben: Die Analysten würden davon ausgehen, dass die insgesamt schwache Inlandsnachfrage maßgeblich zu einer Zinssenkung um 25 BP auf dann 1,00% noch im 2. Quartal beitragen werde. (21.02.2017/alc/a/a)

