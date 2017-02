Der britische Bergbaugigant Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820) will bis zum Ende des Jahres 2017 wieder in der Lage sein, eine Dividende auszuschütten, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Priorität liegt im Jahr 2017 auf der weiteren Verbesserung der Produktivität und der Kostendisziplin um ein Investmentgrad-Rating zu erreichen und eine Dividende zu bezahlen (zahlbar in 2018). Ende 2015 wurde die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...