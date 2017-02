Der Bund will künftig nur noch eine einheitliche Höhe der Bahnsteige fördern. Die Länder laufen Sturm.

Mal ist er 38 Zentimeter hoch, mal 55, dann wieder 76 oder gar 96 Zentimeter: der Bahnsteig an Haltestellen der Deutschen Bahn. Dem Bundesverkehrsministerium ist so viel Vielfalt im Verkehr ein Dorn im Auge.

"Da man bei den Bahnsteigen von einer langen Nutzungsdauer nach einem Umbau auszugehen hat", schrieb Staatssekretär Enak Ferlemann gerade an die Verkehrsbehörden der Länder, "soll für die Bahnsteige der Strecken der Eisenbahnen des Bundes zukünftig noch stringenter die Regelbahnsteighöhe von 0,76 Metern eingehalten werden."

Doch gegen die Einheitshöhe regt sich Widerstand aus den Ländern. Deren Regionalzüge halten überwiegend an Stationen mit deutlich niedrigeren Bahnsteigkanten. Viele von ihnen sind nur 55 Zentimeter hoch. Zwar können die allermeisten Züge auch an höheren Bahnsteigen halten. Doch oft bieten sie dann keine Barrierefreiheit, sind also etwa für Behinderte oder alte Menschen kaum benutzbar.

Der Einheitsdrang des Bundes sorgt daher bei Thomas Geyer vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord für "Unverständnis". Über die Bahnsteighöhe gebe es "abgestimmte Festlegungen" mit der Deutschen Bahn, sagt er. Geyer ist Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft Schienenpersonennahverkehr (BAG SPNV) und damit Sprecher aller Organisationen, die den Nahverkehr in Deutschland für 8,5 Milliarden Euro pro Jahr bestellen. "Diese Festlegungen müssen weiter Bestand haben."

Tatsächlich widerspricht der Bund mit dem Vorstoß gegen das bisherige "Bahnsteighöhenkonzept" der Deutschen Bahn, das 2011 "verbindlich im DB Regelwerk" eingeführt wurde, wie es in einem Fachartikel heißt. Zwar definiert das ausgeklügelte Konzept des Staatskonzerns 76 Zentimeter als "Regelhöhe für den Neu- und Umbau", doch "begründete Abweichungen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...