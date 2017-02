von André Spillmann, ZKB

Zürich - Einmal mehr dominierten in der letzten Woche die Regionalbanken den "Newsflow" auf eKMU-X. Einzelne Institute mussten beim Zinserfolg Einbussen verbuchen, während andere bei dieser Hauptkomponente zulegen konnten. Weitere Neuigkeiten kamen von der Weleda AG, dem Medikamentenhersteller auf anthroposophischer Basis, welcher die ersten Eckdaten für das vergangene Geschäftsjahr 2016 veröffentlichte. Mit einem stagnierenden Umsatz konnte ein Jahresergebnis auf Vorjahresbasis erzielt werden. Bei der CKW wurde ein Managementwechsel bekannt gegeben. Felix Landert zum neuen CEO der CKW Conex ernannt.

Im ZKB KMU Index, welcher in der vergangen Woche um 0.11% zulegen konnte, fielen folgende Gesellschaften auf: Die Luzerner Casino-Betreiberin Casino Kursaal Luzern geriet in die Kritik, weil der chinesische Unternehmer Yunfeng Gao als Aktionär abgelehnt wurde. Einmal mehr stiegen die Notierungen der Zur Rose Group AG mit einem Plus von 3.6%. Auch in der vergangenen Woche litten einige Wintersport Aktien unter Abgabedruck. Arg gebeutelt wurden die Titel der Weissen Arena mit einem Abschlag von über 13%. Seit einiger Zeit leiden die Laaxer unter grossen Kursschwankungen.

Aufgrund der geringeren Handelsaktivitäten in den Reishauer-Aktien normalisierte sich das Volumen im ausserbörslichen Handel. In der vergangenen Woche wurde mit 163 (vor Woche 198) Abschlüssen ein Volumen CHF 4.05 Mio. erzielt, was einen Abschlag von fast 40% bedeutet. Höhere Volumen erzielten die WWZ-Aktien, welche um 1% zulegten.

Im breiten Markt gab es in der vergangen Woche praktisch nur Gewinner. Mit geringen Volumen wurden die Congress Center Interlaken gesucht. Auch der Neuling auf eKMU-X, die Basler Immobiliengesellschaft sitEX AG, konnte in der vergangenen Woche zulegen. (Quelle: eKMU-X)

Unternehmensnachrichten

Die Zürcher Landbank (ZLB) hat im Geschäftsjahr 2016 mehr verdient und mehr Kundengelder erhalten. Es soll eine unveränderte Dividende von CHF 19 pro Aktie ausgeschüttet werden, welche erstmals als steuerfreie Rückzahlung von Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgt. Der Geschäftserfolg legte um rund 75% auf CHF 1.61 Mio. zu und der Jahresgewinn wuchs um rund 16% auf CHF 2.1 Mio. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, eine unveränderte Dividende von 19% auszuschütten, wie die ZLB am Dienstag mitteilt. Der Zinserfolg wurde in einem "anspruchsvollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...