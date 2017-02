Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mödling (pts023/21.02.2017/10:30) - Mit der neu entwickelten Produktionssoftware FOCOS 4.0 hat der Industrieofenhersteller AICHELIN einen Meilenstein zur Analyse und Dokumentation von Wärmebehandlungsdaten geschaffen. Die Software FOCOS 4.0 für Bandofen-, Durchstoßofen-, Rollenherdofen- und Hubschrittkettenförderofen-Anlagen ermöglicht eine einfache und schnelle Auswertung von Produktionsdaten aus der Wärmebehandlung. Mehr Details, eine zuverlässige und fälschungssichere Chargen-Dokumentation und eine perfekte Analysemöglichkeit, geben Einblick und Sicherheit, ohne dabei direkt an der Anlage zu sein. Mit geringem Aufwand ist die Software mit einem bestehenden System koppelbar. Diese Anbindungsmöglichkeit zur Datenübernahme und Weitergabe an bereits bestehende Produktionsanlagen ermöglichen eine wesentliche Erweiterung der aktuellen Performance, und eine Vorbereitung für zukünftige Anforderungen. "Diese Software bietet Ihnen einen völlig neuen Einblick in Ihre Produktion", erläutert Herr Ing. Günther Unger, Leiter der Elektrotechnik und Automatisierung. AICHELIN hat sich lange Zeit mit den Wünschen und Fragen ihrer Kunden beschäftigt. Häufige Fragenstellungen waren: "Wie kann ich mehr Übersicht über meine Produktion erhalten?" "Wie kann ich meine Auswertungen verbessern und vereinfachen?" "Wie kann ich die Daten meiner Ofenanlage in meine IT- Infrastruktur integrieren?" Die AICHELIN-Mitarbeiter haben bei diesen und ähnlichen Fragen genau zugehört und auf dieser Basis das neue FOCOS 4.0 entwickelt. FOCOS 4.0 ist die perfekte Software für wertvolle zusätzliche Details, einfache Auswertung, zuverlässige Dokumentation und perfekte Analysemöglichkeit bei einfacher Handhabung und hoher Geschwindigkeit. Über AICHELIN Die AICHELIN Ges.m.b.H. mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der europäischen Technologieführer für hochwertige Industrieanlagen und Systeme zur thermischen und thermochemischen Wärmebehandlung von metallischen Bauteilen. Die Anlagen werden hauptsächlich in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, in Lohnhärtereien, in der Schrauben- und Wälzlagerindustrie, sowie der Industrie für Präzisions- und Massenkleinteile eingesetzt. http://www.aichelin.com Pressekontakt: Aichelin Holding GmbH Harald Berger, Leiter Marketing Fabriksgasse 3, 2340 Mödling Phone: +43 2236 236 46 - 210 Mobile: +43 676 83 646 210 Mail to: harald.berger@aichelin.com Homepage: http://www.aichelin.com (Ende) Aussender: Aichelin Holding GmbH Ansprechpartner: Harald Berger Tel.: +43 676 83 646 210 E-Mail: harald.berger@aichelin.com Website: www.aichelin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170221023

