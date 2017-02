Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - MINISO beeindruckte vom 10. bis 14. Februar 2017 die Besucher auf der Ambiente 2017, die von der Messe Frankfurt Exhibition GmbH auf der Messe Frankfurt (Deutschland) veranstaltet wurde.



Unter den Ausstellern auf der Ambiente waren verschiedene internationale Topmarken vertreten, darunter das deutsche Unternehmen Zwilling mit dem neuen Konzept der "modernen Küche", der deutsche Hersteller hochwertiger Küchenutensilien WMF, die renommierte koreanische Marke Lock & Lock sowie die dynamische japanische Modedesignermarke MINISO.



Ambiente ist die weltgrößte und einflussreichste internationale Konsumgütermesse. Der Auftritt von MINISO auf der Ambiente unterstrich sein internationales Ansehen auf dem internationalen Markt. MINISO hat strategische Kooperationsverträge mit mehr als 40 Ländern und Regionen unterzeichnet, darunter die USA, Kanada, Australien, Dubai und Korea. Weltweit wurden bereits über 1.800 Geschäfte eröffnet, und jeden Monat kommen 80-100 dazu. 2016 erzielte MINISO einen weltweiten Umsatz von fast 10 Milliarden RMB.



MINISO präsentierte auf der Ambiente eine große Auswahl an hochwertigen und kreativen Neuprodukten wie beispielsweise Hi-Fi-Ohrhörer aus Metall, einen Multifunktionslautsprecher, Tischgeschirr aus Edelstahl und andere Produkte für schönes Wohnen. Mit seinen "hochwertigen, kreativen und günstigen" Produkten zog MINISO auf der Messe viele Besucher an, die seine Produkte, die auf der Designphilosophie "einfach, natürlich und Qualität" beruhen, bewunderten.



Ambiente war für MINISO eine Gelegenheit zu Verhandlungen mit erstklassigen Lieferanten aus verschiedenen Ländern, um Verbrauchern gemeinsam eine größere Palette an hochwertigen und gleichzeitig preisgünstigen Produkten anzubieten. Durch das hohe Ansehen der Ambiente auf dem internationalen Markt konnte MINISO seine internationale Wettbewerbsposition stärken. MINISO plant für 2017 neue Niederlassungen in Deutschland, Indonesien, Brasilien, Südafrika, Ägypten und Indien. Dadurch will die Marke ihre internationale Marktposition ausbauen. Bis 2020 hat man weltweit 6.000 Geschäfte und einen Umsatz von über 60 Milliarden RMB anvisiert.



Pressekontakt: erhaltenSie von: Myra He +86-20-3622-8788-8838 myra@minisohome.com