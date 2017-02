Saxmundham, England (ots/PRNewswire) -



TigerLogic UK Ltd., Anbieterin von Anwendungsentwicklungstools, hat ihren Firmennamen in Omnis Software Ltd (http://www.omnis.net/) geändert. Gleichzeitig werden die Niederlassungen des Unternehmens in Deutschland und Frankreich jeweils in Omnis Software Germany und Omnis Software France umbenannt. "Der neue Unternehmensname, Omnis Software, entspricht besser unserem Kernprodukt 'Omnis Studio' und stärkt die Marke Omnis und die Wiedererkennung des Namens auf dem Markt für Anwendungsentwicklungstools. Wir hoffen mit diesem strategischen Zug die Vorteile von Omnis Studio einem größerem Publikum wie Lösungsanbietern, Anwendungsentwicklern, VARs, KMUs und Unternehmenskunden weltweit zugänglich zu machen", kommentierte Bob Whiting, Omnis General Manager.



Informationen zu Omnis Software und Omnis Studio



Omnis Software gestaltet und verkauft Omnis Studio, ein führendes Anwendungsentwicklungstool für das Erstellen von Unternehmens-, Web- und mobilen Anwendungen. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt Omnis tausende Anwendungsentwickler, VARs, KMUs und Unternehmenskunden dabei, marktführende und preisgekrönte Anwendungen für vielfältige Märkte wie Gesundheit, Immobilien, Werbung, Medien, Behörden, Recht, Herstellung, Logistik, Einzelhandel, Sport, Freizeit, Kunst und gemeinnützige Organisationen mit Lösungen für CRM, ERP, Asset-Management, Lagerbestand, Buchhaltung und Finanzen zu entwickeln.



Omnis Studio ermöglicht es Anwendungsentwicklern und Programmierern, Anwendungscode und Geschäftslogik nur einmal schreiben zu müssen und die Anwendungen auf praktisch jeder Plattform und jedem Gerät einschließlich Desktop-PCs mit Windows oder Mac OS, Tablets und Smartphones auf iOS, Android und Windows bereitzustellen. Unterstützung für ein breites Spektrum an Geräten wird mithilfe des Omnis JavaScript Client bereitgestellt, einer einzigartigen, auf JavaScript aufbauenden Technologie für die Darstellung der Anwendungsoberfläche und der Webformulare in einem Standard-Webbrowser auf Desktops und mobilen Geräten. Die Integration von Daten und Services ist in Omnis Studio über REST-basierte Web Services verfügbar, und die Funktionalität kann innerhalb von Omnis Studio noch durch die Nutzung der leistungsfähigen und flexiblen External Components-Schnittstelle ausgeweitet werden.



Omnis hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und Tochterunternehmen in Frankreich und Deutschland sowie Distributoren in vielen Teilen der Welt. Weitere Informationen zu Omnis Studio und dem Unternehmen finden Sie unter: http://www.omnis.net oder: Twitter (https://twitter.com/Omnisstudio), Facebook (https://www.facebook.com/OmnisStudio).



Omnis Software Ltd ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im Vereinigten Königreich ansässigen OLS Holdings Ltd.



Pressekontakt: Birgit Jäger Geschäftsführerin Omnis Software Germany GmbH Langenhorner Chaussee 40 22335 Hamburg Deutschland Tel: +49-40-53-28-72-11 Email: birgit.jaeger@omnis.net Web: http://www.omnis.net