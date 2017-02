Unterföhring (ots) -



Die Liebe ist ein Schlachtfeld: David Finchers ("Fight Club") mit unzähligen Preisen überhäufter Psycho-Thriller "Gone Girl - Das perfekte Opfer" verkürzt mit viel Spannung die Nacht bis zur Verleihung des wichtigsten Filmpreises der Welt. Mit dem ihm eigenen, düsteren Humor schickt der Meisterregisseur den aktuellen "Batman" Ben Affleck durch die selbstverschuldete Ehe-Hölle. Er gerät unter dringenden Mordverdacht, als seine scheinbar perfekte Vorzeige-Ehefrau Amy am gemeinsamen Hochzeitstag spurlos verschwindet. Englands blondes Gift Rosamund Pike ("Die Another Day") ist als Amy geradezu grauenvoll brillant ... ProSieben zeigt "Gone Girl - Das perfekte Opfer" am Sonntag, 26. Februar 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV. Im Anschluss startet der Sender ab 23:20 Uhr mit "red. Der OSCAR® Countdown" in die exklusive Berichterstattung zu den ACADEMY AWARDS®.



"Ich möchte ein Date Movie machen, das zu wenigstens 15 Millionen Scheidungen führt."



DAVID FINCHER, REGISSEUR



"All jene, die in einer Beziehung leben, könnten die kleinen Abscheulichkeiten, die kunstvollen Manipulationen und die stille Verzweiflung wiedererkennen. Jene, die das nicht tun, werden dankbar dafür sein, dass sie Singles sind ... Urteil: Stylisch, komplex und mutig - GONE GIRL ist David Finchers Entwurf eines Date-Movies: düster, smart und gefährlich."



IAN FREER, EMPIRE MAGAZINE, PRÄDIKAT: "EXZELLENT!"



- David Finchers mit Kritikerlob überschütteter Psycho-Thriller basiert auf dem gleichnamigen Roman der US-amerikanischen Autorin Gillian Flynn. Schon vor der Veröffentlichung des Romans im Jahr 2012 sah Hollywood-Beauty und Multitalent Reese Witherspoon das Potential des Materials und sicherte ihrer Produktionsfirma die Rechte.



- Laut Fincher wurde Rosamund Pike geboren, um die Rolle der Amy zu spielen. Belohnt wurde der schmerzbefreite Ehrgeiz der kühlen Blondine aus England mit Nominierungen bei den GOLDEN GLOBES® und den OSCARS®.



Inhalt: Als Amy Dunne (Rosamund Pike) an ihrem fünften Hochzeitstag spurlos verschwindet, fällt der Verdacht schnell auf ihren Ehemann Nick (Ben Affleck). Die Polizei findet Hinweise auf eine blutige Auseinandersetzung im Haus des Ehepaars. Dass Amy seit ihrer frühesten Kindheit in einer äußerst erfolgreichen Buchreihe ihrer Eltern als "Amazing Amy" idealisiert und von Millionen Lesern vergöttert wird, verhilft dem Fall in Windeseile zu landesweitem Interesse und macht die Lage umso schwieriger für ihren Loser-Ehemann. Denn der hochverschuldete Nick hatte erst kurze Zeit vor Amys Verschwinden eine Lebensversicherung für seine Frau abgeschlossen. Die sensationsgeilen Medien blasen zu einer gnadenlosen Hetzjagd. Denn auch wenn keine Leiche gefunden wird, droht Nick in einem Indizienprozess die Todesstrafe. Allerdings ist in diesem Fall nichts, wie es auf den ersten Blick scheint ...



"Gone Girl - Das perfekte Opfer" (OT: "Gone Girl") Am Sonntag, 26. Februar 2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2014 Genre: Thriller Regie: David Fincher



