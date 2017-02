Luftfahrt-Tragödie bei Melbourne: Ein Kleinflugzeug kracht in ein Einkaufszentrum in einem Vorort der australischen Metropole. Die traurige Bilanz: Fünf Tote, bei denen es sich allesamt um die Insassen handeln soll.

Ein Kleinflugzeug mit fünf Menschen an Bord ist bei Melbourne in ein Einkaufszentrum gestürzt. Offenbar seien sämtliche Insassen dabei ums Leben gekommen, teilte ein Polizeisprecher mit. Am Boden sei niemand verletzt worden. Nach Behördenangaben handelte es sich bei den Toten um vier Touristen aus den USA und den australischen Piloten der Maschine.Die zweimotorige Maschine vom Typ Beechcraft Super King Air war am Dienstag von Melbournes zweitgrößtem Flughafen im Vorort Essendon zu einem Charterflug mit Ziel King Island abgehoben, einer 255 Kilometer ...

