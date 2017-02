FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.02.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 660 (860) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5450 (5500) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN INITIATES JOHNSON MATTHEY WITH 'MARKET-PERFORM' - TARGET 3,400 P - CITI RAISES COBHAM TARGET PRICE TO 115 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 969 (1,066) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS VEDANTA RESOURCES TARGET TO 1,000 (1,050) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 750 (775) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SHELL TO 'BUY' (CONVICTION BUY) - PRICE TARGET 2400 (2460) PENCE - HSBC CUTS PAN AFRICAN RESOURCE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 18 (19) PENCE - HSBC CUTS VESUVIUS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 450 PENCE - HSBC RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 4,550 (4,500) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS INTERSERVE TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 253 (518) PENCE - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 757 (775) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS AO WORLD TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-W.') - TARGET 135 (170)P - MORGAN STANLEY RAISES LANCASHIRE TARGET TO 695 (689) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - UBS INITIATES COATS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 80 PENCE - UBS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2,350 (2,150) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 340 (245) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob