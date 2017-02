London - Die politischen Wirrungen und der Konzernumbau haben der britischen Grossbank HSBC 2016 zu schaffen gemacht. Den Tiefpunkt des Jahres bildete das Schlussquartal, in dem ein Milliardenverlust anfiel. Das Geldinstitut konnte im Gesamtjahr gerade mal einen Überschuss von 1,3 Milliarden Dollar über die Ziellinie retten. Zum Vergleich: 2015 hatte die HSBC unterm Strich noch 12,6 Milliarden Dollar verdient.

Das Geschäft der HSBC stehe unter Druck, stellte Analyst Robert Noble von der Royal Bank of Canada in einer ersten Einschätzung fest. Im laufenden Jahr dürfte der Gegenwind anhalten, etwa auf der Währungsseite. Auch die Anleger zeigten sich enttäuscht: Im frühen Handel fiel die Aktie um 6 Prozent und zog dabei andere Bankwerte mit nach unten. Das HSBC-Papier gehörte in den vergangenen Monaten allerdings auch zu den stärksten Gewinnern unter den europäischen Standardwerten.

Milliardenabschreibung in Europa

"Das Jahr 2016 wird uns in Erinnerung bleiben wegen der durchschlagenden, weitgehend unerwarteten wirtschaftlichen und politischen Ereignisse", erklärte HSBC-Verwaltungsratschef Douglas Flint. Die resultierende Unsicherheit habe die Investoren ...

