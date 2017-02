WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland sind immer mehr unterwegs: Busse, Bahnen und Flugverkehr verzeichneten im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand an Passagieren. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, stiegen die Fahrgastzahlen bei Bussen und Bahnen im Vergleich zu 2015 um 1,8 Prozent.

Bei den 201 Millionen Flugreisenden betrug der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 3,5 Prozent. Während zahlenmäßig die 11,2 Milliarden Fahrgäste im Nahverkehr von Bus und Bahn die größte Gruppe mit einem Zuwachs um 1,7 Prozent bildeten, wuchs der Fernverkehr mit Eisenbahnen am stärksten: Die 138 Millionen Bahnreisenden bedeuteten einen Zuwachs um 5,3 Prozent./czy/DP/stb

