Bonn (ots) - Am 11. März kürt die Hilfsorganisation CARE im Rahmen der lit.COLOGNE die Gewinner des Schreibwettbewerbs "Schäm Dich!". Über 200 Kurzgeschichten, Gedichte und andere Texte wurden von jungen Talenten im Alter zwischen 14 und 25 Jahren eingereicht. Die prominente Jury rund um die Bestseller-Autorin Kerstin Gier hat die besten Texte ausgewählt.



"Es ist immer wieder beeindruckend für mich, mit wie viel Gefühl, Talent und Mut sich junge Menschen mit wichtigen Themen auseinandersetzen, und welche oft überraschenden Aspekte sie in ihren Texten präsentieren. Wir brauchen junge Menschen, die versuchen, ihre Gefühle und ihre Sichtweise zu aktuellen Themen unserer Zeit in Worte zu fassen. Jedes Jahr bin ich erneut beeindruckt und gerührt", so Kerstin Gier, die bereits zum dritten Mal Teil der Jury des CARE-Schreibwettbewerbs ist.



Weitere Jurymitglieder waren in diesem Jahr TV-Moderatorin Valeska Homburg, der Redakteur Philipp Kienzl der Online-Plattform ZE.TT sowie CARE-Präsident Hans-Dietrich Winkhaus. Fernseh- und Radiomoderatorin Sabine Heinrich wird durch die Veranstaltung in Köln führen. Unter den Finalisten wählt das Publikum vor Ort seinen Liebling.



Die Preisverleihung findet am 11. März ab 18 Uhr im Brunosaal in Köln-Klettenberg statt, Tickets können über die Webseite der lit.COLOGNE gekauft werden. Der komplette Erlös kommt der Arbeit von CARE im Einsatz gegen Not und Armut zu Gute. Über einen Terminhinweis vorab und Ihre Teilnahme an der Veranstaltung freuen wir uns sehr. Bitte melden Sie sich kurz bei uns zurück, wenn Sie am 11. März vor Ort sein können.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.care.de/engagieren/schulen/c3852



