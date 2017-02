Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Euro-Finanzminister sollen nach der Erwartung des Spaniers Luis de Guindos im März oder spätestens im April ihr Einverständnis zu dem laufenden Reformprogramms des Landes geben. "Ich hoffe, dass wir die zweite Überprüfung so schnell wie möglich abschließen", sagte er bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Finanzminister der Europäischen Union in Brüssel. "In der nächsten Eurogruppe oder der folgenden." Die nächste Sitzung der Euro-Finanzminister ist für den 20. März geplant und die übernächste für den 7. April.

In den Streit um Griechenlands Rettungsprogramm war am Montag wieder Bewegung gekommen, weil die Euro-Finanzminister beschlossen hatten, dass die Experten der Gläubigerinstitutionen demnächst nach Athen zurückkehren sollen. Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem hatte dies nach einem Treffen der Eurogruppe in Brüssel angekündigt. Griechenland akzeptierte dafür grundsätzlich die Forderung, vorab Sparmaßnahmen zu beschließen, die beim Verfehlen von Haushaltszielen automatisch in Kraft treten sollen.

Madrids Finanzminister betonte, Griechenland habe zwar in den kommenden Monaten bis Juli "keine Liquiditätsprobleme", aber es handele sich nicht nur um eine Frage der Liquidität. "Es ist wichtig, im Programm voranzukommen", betonte de Guindos.

Dijsselbloem wollte sich bei seinem Eintreffen zu der Sitzung am Dienstag jedoch nicht auf eine schnelle endgültige Einigung mit Athen festlegen. "Es erfordert immer noch eine Menge an Arbeit", sagte er. Die Griechen müssten zugleich Steuer-, Renten- und Arbeitsmarktreformen ergreifen. "Dies sind große Reformen", konstatierte der niederländische Finanzminister. Eine Einigung darüber solle es zwar "so schnell wie möglich" geben, jedoch bestehe "keine Super-Dringlichkeit", denn die griechische Regierung habe kein Liquiditätsproblem, betonte aber auch er. Es gehe um Vertrauen.

Schäuble erwartet Beteiligung des IWF

Dijsselbloem sagte zudem, es sei Sache der Regierung in Athen, wie sie einen aus einer besseren Haushaltslage resultierenden "fiskalischen Spielraum" nutzen wolle. Vorschläge dazu würden die Griechen den Institutionen vorlegen. Noch gebe es keinen Zeitplan, wann die Experten wieder nach Athen zurückkehrten. "Ich nehme an, in den kommenden Tagen, aber sie müssen sich vorbereiten", sagte der Niederländer. "Doch sie werden zurückkehren."

Die Wiederaufnahme der Mission vor Ort könnte ein erster Schritt sein, um die Blockade des bis zu 86 Milliarden Euro umfassenden Rettungsprogramms aufzulösen und mittelfristig wieder Auszahlungen an das hoch verschuldete Land zu ermöglichen. Eine erfolgreiche Überprüfung der vereinbarten Reformen ist Voraussetzung für eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an den Hilfen, die Grundlage für die Zustimmung des Bundestags zu dem Paket ist.

Der Währungsfonds und die europäischen Institutionen sind aber noch uneins über die zu erwartenden Wirtschaftsdaten in Griechenland. Nach Einschätzung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wird Athen aus dem dritten Hilfsprogramm allerdings erheblich weniger Geld benötigen als die ursprünglich vereinbarte Höchstsumme von 86 Milliarden Euro.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte sich bereits am Montag in Brüssel zuversichtlich gezeigt, dass bald eine Einigung mit Griechenland über die Fortsetzung des Hilfsprogramms für das Land erreicht wird - und zwar mit Beteiligung des IWF. "Bei Griechenland sieht es auch danach aus, dass wir jetzt doch bald zu einem guten Ende kommen", hatte er gesagt und angefügt: "Der IWF wird sich beteiligen." Andernfalls hätte man "ein anderes Programm".

