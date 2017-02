München (ots) -



In Metropolen wie München sind oftmals beide Eltern berufstätig, daher ist der Bedarf an Unterstützung besonders hoch. Markus Feichtinger, selbst Vater von zwei Söhnen im Grundschulalter, leitet das neue Start-Up CareDriver, das am 21. Februar in München und Umgebung live geht. Besteht ein zeitlicher Engpass, finden berufstätige Eltern in der App einfach, schnell und unkompliziert einen qualifizierten Fahrer, einen verlässlichen, geprüften Betreuer oder beides in einem für die Kinder oder die Großeltern. So können Eltern arbeiten und der Familie trotzdem vielfältige Freizeitaktivitäten und nötige Wege ermöglichen.



Das Besondere an CareDriver ist die Mobilität der Helfer, die die Familien bei Bedarf per App buchen können. "Sie bringen die Kids zum Sport- oder Musikunterricht, begleiten die Großeltern zu Arztterminen oder gehen mit ihnen spazieren. Sie leisten also weit mehr als ein normaler Fahrer. Erst nach ausgiebiger Überprüfung werden die Helfer in die Datenbank der CareDriver-App aufgenommen und sie werden von uns fortlaufend gecoacht", erklärt Markus Feichtinger. Eine Ausweitung in andere Städte ist geplant.



CareDriver überzeugt mit der Einfachheit seines Systems, das Eltern entlastet. Der Grundpreis beträgt immer 16 Euro pro Stunde mit fünf Kilometern inklusive, falls Eltern einen Fahrer buchen. Weitere Kilometer werden extra berechnet. Die Bezahlung erfolgt bequem über PayPal oder die Kreditkarte. Zusätzlich übernimmt das Unternehmen sämtliche Aufgaben eines Arbeitgebers oder Auftraggebers und kümmert sich um den Papierkram und die Bezahlung der Helfer.



Die Idee zu CareDriver stammt aus der tschechischen Kreativ-Schmiede Creative Dock. Der Amerikaner Edward Meegan, Innovationsmanager bei Creative Dock, weiß, wie schwierig und stressig es sein kann, die beruflichen Verpflichtungen mit den Freizeitaktivitäten und der Betreuung der Kids oder der Großeltern unter einen Hut zu bekommen.



